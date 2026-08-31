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ТРЦ Gulliver виставили на аукціон: яка стартова ціна

15:30 31.08.2026 Пн
2 хв
Гроші з продажу відомого ТРЦ спрямують до держбюджету
aimg Іван Носальський
ТРЦ Gulliver виставили на аукціон: яка стартова ціна Фото: ТРЦ Gulliver у Києві продають (Getty Images)
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Державні Ощадбанк та Укрексімбанк виставили на відкритий продаж торгово-розважальний комплекс Gulliver у Києві. Стартова ціна - 207 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ощадбанку.

Умови аукціону та особливості об'єкта

Як підкреслили в Ощадбанку, продаж торгово-розважального та бізнес-центру відбуватиметься за принципом відкритих конкурентних торгів, що має забезпечити прозорість ціноутворення та рівний доступ для всіх потенційних учасників.

Основні характеристики об'єкта та процедури:

  • Масштаб комплексу: Gulliver розташований у центрі столиці біля трьох станцій метро, а його загальна площа перевищує 157 тисяч кв. м;
  • Структура власності: об'єкт належить консорціуму державних банків, де 80% акцій утримує Ощадбанк, а 20% - Укрексімбанк;
  • Орендарі: комплекс має сформований пул українських та міжнародних орендарів і стабільний транспортний та пішохідний трафік.

Оцінка активу та очікування від продажу

Голова правління Ощадбанку Юрій Каціон зазначив, що прозорий аукціон дозволить сформувати реальну ринкову вартість об'єкта та залучити до торгів як внутрішніх, так і іноземних інвесторів.

Отримані від продажу кошти спрямують до державного бюджету у вигляді податків та дивідендів.

Конфлікт навколо управління Gulliver

Нагадаємо, комплекс перебував під заставою за кредитами, які "Ощадбанк" та "Укрексімбанк" видали компанії "ТРИ О" ще у 2006 році. Через невиконання кредитних зобов'язань наприкінці липня 2025 року ТРЦ перейшов у власність державних банків.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, як Gulliver тимчасово призупиняв роботу через системні перешкоди з боку попередніх власників, які блокували доступ до критичної інфраструктури та технічних приміщень.

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