ua en ru
Пт, 31 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Gulliver в Киеве приостановил работу. Что происходит между новыми и старыми владельцами?

Украина, Пятница 31 октября 2025 12:10
UA EN RU
Gulliver в Киеве приостановил работу. Что происходит между новыми и старыми владельцами? Фото: ТРЦ Gulliver в центре столицы (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Торговый центр Gulliver, который с конца июля перешел в собственность двух государственных банков ("Ощабанка" и "Укрэксимбанка") 30 октября приостановил работу из-за того, что предыдущие владельцы центра препятствуют эксплуатации помещения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр "Ощадбанка".

"Вынужденно временно приостановили работу ТРЦ Gulliver с 22:00 30 октября 2025 года", - говорится в сообщении.

В банке пояснили, что с конца июля консорциум банков "Ощадбанка" (доля права собственности 80%) и "Укрэксимбанка" (20%) получили торговый центр в свое владение в качестве залогового имущества, поскольку предыдущий владелец, компания "ТРИ О" не выполнила кредитных обязательств перед банками.

Банки сформировали совместную команду, которая перешла к оперативному управлению ТРЦ и уже начала получать арендную плату. Однако, представители предыдущего владельца, как отмечает пресс-центр банка, начали системно препятствовать эксплуатации здания.

Они блокируют доступ к техническим помещениям и критической инфраструктуре, не передают техническую документацию и системы управления зданием, препятствуют работе специалистов банков и намеренно перегружают энергосистему комплекса, что приводит к аварийным отключениям и износу оборудования, говорится в сообщении "Ощадбанка".

"Все эти действия ставят под угрозу безопасность людей, функционирование систем жизнеобеспечения здания, работу бизнесов, арендующих помещения, и наносят ущерб банкам", - сообщили в банке и добавили, что финансовое учреждение уже обратилось в правоохранительные органы, военную администрацию.

Напомним, "Ощадбанк" и "Укргазбанк" выдали кредиты компании "ТРИ О" в 2006 году под залог ТРЦ Gulliver и земли, на который возведен торговый центр. В 2020 году кредит был реструктуризирован, поскольку заемщик не мог его вернуть.

В конце июля ТРЦ перешел в собственность банков-кредиторов.

В начале октября сообщалось, что между "Ощадбанком" и "Укрэксимбанком" возникли разногласия относительно того, как управлять торговым центром. Представители "Укрэксимбанка" предлагали продать актив, так как он не профильный, а позиция "Ощадбанка" заключалась в том, чтобы продолжить управление комплексом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ощадбанк Укрэксимбанк
Новости
Будет единый документ: у Зеленского раскрыли, как Украина, ЕС и США готовят мирный план
Будет единый документ: у Зеленского раскрыли, как Украина, ЕС и США готовят мирный план
Аналитика
Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине