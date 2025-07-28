Gulliver в Киеве переходит к новому владельцу: что произошло и чей теперь комплекс
Передача торгово-офисного центра Gulliver в собственность консорциума государственных банков - "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" - не окажет никакого влияния на посетителей и арендаторов комплекса.
Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в заявлении "Ощадбанка".
Как сказано в заявлении, сейчас происходит процесс передачи управления от предыдущего владельца к объединенной управленческой команде государственных банков.
В "Ощадбанке" сообщили, что согласно законодательству об ипотеке действующие договоры аренды утратили силу, поэтому арендаторам рекомендуют как можно быстрее обратиться к управляющей компании для заключения новых соглашений. При этом в банке уверяют, что условия останутся неизменными, кроме случаев, когда речь идет о явно нерыночных положениях.
"Решение о привлечении внешних управляющих и решение о продаже здания пока Консорциум не принимает. Дальнейшая стратегия работы с объектом будет тщательно разработана с акцентом на максимальный денежный поток в пользу государственных банков. Эта стратегия будет прозрачной", - отметили в "Ощадбанке".
Взыскание ипотеки состоялось на основании стратегии, утвержденной обоими госбанками в результате прекращения обслуживания долга со стороны должника компании "Три О" в 2024 году.
В "Ощадбанке" напомнили, что консорциумный кредит был предоставлен компании ООО "Три О" еще в 2006 году. В качестве обеспечения выступал торгово-офисный комплекс Gulliver вместе со всем оборудованием и земельным участком, на котором он возведен. Ипотекодержателями выступали "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" в соотношении 80/20. Объект ввели в эксплуатацию в 2014 году.
Учитывая сложную экономическую ситуацию в стране и проблемы в ритейл-секторе, заемщик не смог обслуживать кредит по первоначальным условиям. В 2020 году по процедуре, определенной Законом Украины "О финансовой реструктуризации", долг был реструктуризирован.
В то же время, по словам председателя правления "Ощадбанка" Сергея Наумова, сейчас происходит процесс перехода управления от старого владельца к новому.
"В связи со сменой собственника ни посетителям, ни арендаторам ТОК беспокоиться не надо. Ведь наша цель - сделать так, что никаких изменений никто не заметил. Однако обращаю внимание, что арендаторам надо будет перезаключить договор аренды с новым владельцем", - написал он.
Ранее мы писали о том, что "Ощадбанк" требует от России компенсации за потерянные активы. В случае отказа дело передадут в международный арбитраж.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.