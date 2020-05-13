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У 18 областях медикам виплачені надбавки в повному обсязі, - МОЗ

Новини » Суспільство     13.05.2020 - 14:53
У 18 областях медикам виплачені надбавки в повному обсязі, - МОЗ
Фото: Максим Степанов (facebook.com)

Ще в шести областях триває аналіз в розрізі лікарень

В Україні надбавки медичним працівникам в розмірі 300% від заробітної плати вже виплачені у 18 областях. Про це під час засідання уряду повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в шести областях триває аналіз по лікарнях.

"За останніми даними, які нам надали області, у переважній більшості, а саме у 18 областях заробітна плата виплачена з 300% надбавки в повному обсязі. У шести ще триває аналіз в розрізі лікарень... Це те, що стосується заробітної плати за березень", - повідомив міністр.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський доручив вирішити в найближчі дні питання доплат медикам, задіяним у боротьбі з коронавірусом. При цьому він зазначив, що виплати за квітень проходять по іншій формулі - через підписані угоди з Національною службою охорони здоров'я.

Також РБК-Україна писало, що заступника голови Одеської облдержадміністрації Віталія Свичинского звільнили за затримку надбавок 300% медиків. До цього президент погрожував звільненням голів ОДА.

Теги Новини України зарплатамедики
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