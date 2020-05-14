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У МОЗ розповіли про виплати потрійної зарплати медикам за березень

Новини » Політика     14.05.2020 - 11:52
У МОЗ розповіли про виплати потрійної зарплати медикам за березень
Іллюстративне фото (УНІАН)

Сьогодні МОЗ надасть остаточну інформацію про виплати надбавок медикам за березень

Майже всі області виплатили за березень потрійну заробітну плату медикам, які борються з коронавірусом. Про це сказав міністр охорони здоров’я України Максим Степанов під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Він додав, що сьогодні інформація буде остаточна, щоб можна було сказати, що всі медики отримали надбавку.

"Ту інформацію, яку Міністерство охорони здоров’я сьогодні отримує від областей за підписом керівників кожної області, ми бачимо, що майже всі області, згідно з цими звітами, виплатили заробітну плату. Та інформація, яку вони подають, каже, що по всіх закладах в розрізі кожних медичних працівників, а їх більше 10 тис., якщо пам’ять не зраджує, десь 10 тис. 79 медичних працівників, якщо брати загалом", - сказав Максим Степанов.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив вирішити в найближчі дні питання доплат медикам, задіяним у боротьбі з коронавірусом.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що надбавки медичним працівникам будуть виплачені до п'ятниці.

Як писало РБК-Україна, нещодавно Рада підтримала законопроект №3279-д про зміни до державного бюджету на 2020 рік, в якому передбачені додаткові виплати медикам.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я Українизарплатамедики
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