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Эвакуация из Судана: 64 украинца уже прибыли в Польшу, - ГУР

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Среда 26 апреля 2023 20:40
Эвакуация из Судана: 64 украинца уже прибыли в Польшу, - ГУР Фото: эвакуированы из Судана 64 украинца прибыли в Польшу (t.me/DIUkraine)
Автор: Татьяна Степанова

Эвакуированные из Судана 64 украинца, которые изъявили желание вернуться домой, уже прибыли в Польшу. Вскоре они пересекут границу с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

"В результате тщательно спланированной операции, осуществленной ГУР МО совместно с МИД и Офисом президента Украины, по состоянию на 26 апреля 2023 из охваченного боевыми действиями Судана удалось спасти уже 91 украинца", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинские военные разведчики и дипломаты помогли покинуть Судан 51 иностранцу - гражданам Грузии, Канады, Перу и Федерации Сент-Китс и Невис.

Отмечается, что чартерный рейс с 64 украинцами, изъявившими желание вернуться домой, сегодня вечером приземлился в аэропорту Польши. Уже вскоре они пересекут украинскую государственную границу.

"Эвакуация из беспокойной африканской страны продолжается. Украинцам, нуждающимся в спасении из-за опасности для жизни и здоровья в Судане, будет предоставлена неотложная помощь со стороны официальных представителей Украины", - отметили в ГУР.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что 15 апреля в столице Судана Хартум и ряде других городов вспыхнули бои между армией и силами быстрого реагирования.

Украина, в сотрудничестве с другими ведомствами, продолжает операцию по спасению украинцев. Сегодня удалось эвакуировать из Судана еще 8 граждан.

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