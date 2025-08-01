Не по тротуарам. Где на самом деле должны ездить велосипедисты

Где на самом деле можно ездить велосипедистам

Правоохранители рассказали, что согласно правилам, людям на велосипедах в Украине нужно двигаться:

либо по велосипедным дорожкам;

либо по велосипедным полосам;

либо по крайней правой полосе проезжей части (при отсутствии других возможностей).

При этом ездить необходимо всегда "в один ряд" - то есть друг за другом (если речь идет о нескольких велосипедистах или группе).

"Ездить на велосипеде и соблюдать правила дорожного движения - это залог безопасности на дороге", - подчеркнули в полиции.

Как позаботиться о своей безопасности: важные правила

Украинцам напомнили, что управлять велосипедом на дороге разрешено лицам в возрасте от 14 лет.

Кроме того, велосипед должен быть оснащен:

исправными тормозами;

звуковым сигналом;

светоотражателями (спереди - белого цвета, по бокам - оранжевого, сзади - красного).

"Позаботьтесь о своей безопасности - пользуйтесь защитным снаряжением", - добавили в полиции.

Кроме того, велосипедистам посоветовали:

одевать яркую или светлую одежду (чтобы быть заметными на дороге);

всегда помнить о водном балансе (особенно в жаркую погоду, которая требует регулярного питья воды).

"Призываем всех участников дорожного движения быть внимательными, ответственными и уважать друг друга. Безопасность на дороге - это общее дело каждого из нас", - подытожили в полиции.

Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/cherkasypatrulpolice)