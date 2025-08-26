Фото: в Тростянце около сотни жителей остались без воды из-за ракетной атаки РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Тростянце Сумской области из-за ракетной атаки России 26 августа полностью разрушен водозабор. Около сотни горожан остались без водоснабжения.

Как передает РБК-Украина, об этом "Суспільному" сообщил городской голова Тростянца Юрий Бова.

"Водозабор за месяц-два не сделаешь. Полностью разрушен", - рассказал мэр. По его словам, для жителей организовали подвоз воды. Также в Тростянце в результате атаки РФ повреждены четыре многоквартирных дома. Пострадавших нет. На местах работают необходимые службы, оказывающие помощь жителям.