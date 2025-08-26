ua en ru
В Тростянце около сотни жителей остались без воды из-за ракетной атаки РФ

Тростянец, Сумская область, Вторник 26 августа 2025 18:27
В Тростянце около сотни жителей остались без воды из-за ракетной атаки РФ Фото: в Тростянце около сотни жителей остались без воды из-за ракетной атаки РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Тростянце Сумской области из-за ракетной атаки России 26 августа полностью разрушен водозабор. Около сотни горожан остались без водоснабжения.

Как передает РБК-Украина, об этом "Суспільному" сообщил городской голова Тростянца Юрий Бова.

"Водозабор за месяц-два не сделаешь. Полностью разрушен", - рассказал мэр.

По его словам, для жителей организовали подвоз воды.

Также в Тростянце в результате атаки РФ повреждены четыре многоквартирных дома. Пострадавших нет. На местах работают необходимые службы, оказывающие помощь жителям.

Обстрел Сумской области

Напомним, сегодня, 26 августа, российские войска атаковали Шосткинскую общину Сумской области. В результате повреждена гражданская инфраструктура, ранены трое мужчин 35, 44 и 48 лет.

В результате ударов часть Шосткинской громады осталась без света. Критическая инфраструктура работает на резервном питании, есть перебои со связью. Также развернуты Пункты несокрушимости, продолжаются восстановительные работы.

