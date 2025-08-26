Фото: у Тростянці близько сотні мешканців залишилися без води через ракетну атаку РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Тростянці Сумської області через ракетну атаку Росії 26 серпня повністю зруйновано водозабір. Близько сотні містян залишилися без водопостачання.

Як передає РБК-Україна, про це "Суспільному" повідомив міський голова Тростянця Юрій Бова.

"Водозабір за місяць-два не зробиш. Повністю зруйнований", - розповів мер. За його словами, для мешканців організували підвіз води. Також у Тростянці внаслідок атаки РФ пошкоджено чотири багатоквартирні будинки. Постраждалих немає. На місцях працюють необхідні служби, що надають допомогу мешканцям.