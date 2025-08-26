ua en ru
У Тростянці близько сотні мешканців залишилися без води через ракетну атаку РФ

Тростянець, Сумська область, Вівторок 26 серпня 2025 18:27
У Тростянці близько сотні мешканців залишилися без води через ракетну атаку РФ Фото: у Тростянці близько сотні мешканців залишилися без води через ракетну атаку РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Тростянці Сумської області через ракетну атаку Росії 26 серпня повністю зруйновано водозабір. Близько сотні містян залишилися без водопостачання.

Як передає РБК-Україна, про це "Суспільному" повідомив міський голова Тростянця Юрій Бова.

"Водозабір за місяць-два не зробиш. Повністю зруйнований", - розповів мер.

За його словами, для мешканців організували підвіз води.

Також у Тростянці внаслідок атаки РФ пошкоджено чотири багатоквартирні будинки. Постраждалих немає. На місцях працюють необхідні служби, що надають допомогу мешканцям.

Обстріл Сумської області

Нагадаємо, сьогодні, 26 серпня, російські війська атакували Шосткинську громаду Сумської області. В результаті пошкоджена цивільна інфраструктура, поранені троє чоловіків 35, 44 та 48 років.

Внаслідок ударів частина Шосткинської громади залишилася без світла. Критична інфраструктура працює на резервному живленні, є перебої зі зв’язком. Також розгорнуті Пункти незламності, тривають відновлювальні роботи.

Сумська область Тростянець Війна в Україні Ракетна атака
