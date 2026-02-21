ua en ru
Троща в глубоком тылу: бойцы Lasar's Group за одну ночь сожгли 13 единиц техники РФ (видео)

Луганская область, Суббота 21 февраля 2026 02:15
Троща в глубоком тылу: бойцы Lasar's Group за одну ночь сожгли 13 единиц техники РФ (видео)
Автор: Оксана Гапончук

На Луганщине подразделение Lasar's Group НГУ во время спецоперации уничтожило за раз 13 единиц российской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на

Экипажи тяжелых бомбардировщиков Lasar's Group Национальной гвардии Украины провели молниеносную спецоперацию в глубоком тылу врага. Результат - минус 13 единиц дорогостоящей техники оккупантов, которую готовили для ударов по украинским позициям.

Так, аэроразведка "Лазарей" обнаружила скопление техники в полосах ответственности 3-го и 10-го армейских корпусов РФ. Враг пытался спрятать артиллерию и пункты управления далеко за линией боевого соприкосновения, но дроны НГУ нашли цели.

Ночные экипажи тяжелых бомбардировщиков нанесли серии точных ударов, превратив дефицитные образцы российского вооружения в металлолом.

Что потерял враг

Среди пораженной техники - наиболее опасные образцы, которые донимали наших защитников:

  • ТОС-1А "Солнцепек" (1 ед.) и транспортно-зарядная машина к нему;

  • САУ 2С7 "Пион" (3 ед.) - мощные пушки большого калибра;

  • Командно-штабная машина (КШМ) (1 ед.) - нарушена система управления подразделением;

  • Бронированные машины (ББМ) (7 ед.).

Почему это важно

Благодаря уничтожению пунктов заряжания "Солнцепеков" и артиллерийского взвода, интенсивность обстрелов на передовой существенно снизилась. Это прямо повлияло на атакующий потенциал оккупантов в двух секторах Луганщины.

"Тщательно спланированная операция позволила обезопасить наши позиции и выбить технику, которую враг считал недосягаемой", - отмечают в подразделении.

