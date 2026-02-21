Троща в глубоком тылу: бойцы Lasar's Group за одну ночь сожгли 13 единиц техники РФ (видео)

На Луганщине подразделение Lasar's Group НГУ во время спецоперации уничтожило за раз 13 единиц российской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на

Экипажи тяжелых бомбардировщиков Lasar's Group Национальной гвардии Украины провели молниеносную спецоперацию в глубоком тылу врага. Результат - минус 13 единиц дорогостоящей техники оккупантов, которую готовили для ударов по украинским позициям.

Так, аэроразведка "Лазарей" обнаружила скопление техники в полосах ответственности 3-го и 10-го армейских корпусов РФ. Враг пытался спрятать артиллерию и пункты управления далеко за линией боевого соприкосновения, но дроны НГУ нашли цели.

Ночные экипажи тяжелых бомбардировщиков нанесли серии точных ударов, превратив дефицитные образцы российского вооружения в металлолом.

Что потерял враг

Среди пораженной техники - наиболее опасные образцы, которые донимали наших защитников:

ТОС-1А "Солнцепек" (1 ед.) и транспортно-зарядная машина к нему;

САУ 2С7 "Пион" (3 ед.) - мощные пушки большого калибра;

Командно-штабная машина (КШМ) (1 ед.) - нарушена система управления подразделением;

Бронированные машины (ББМ) (7 ед.).

Почему это важно

Благодаря уничтожению пунктов заряжания "Солнцепеков" и артиллерийского взвода, интенсивность обстрелов на передовой существенно снизилась. Это прямо повлияло на атакующий потенциал оккупантов в двух секторах Луганщины.

"Тщательно спланированная операция позволила обезопасить наши позиции и выбить технику, которую враг считал недосягаемой", - отмечают в подразделении.

