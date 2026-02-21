Троща у глибокому тилу: бійці Lasar’s Group за одну ніч спалили 13 одиниць техніки РФ (відео)

На Луганщині підрозділ Lasar’s Group НГУ під час спецоперації знищив за раз 13 одиниць російської техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на

Екіпажі важких бомберів Lasar’s Group Національної гвардії України провели блискавичну спецоперацію в глибокому тилу ворога. Результат — мінус 13 одиниць дороговартісної техніки окупантів, яку готували для ударів по українських позиціях.

Так, аеророзвідка «Лазарів» виявила скупчення техніки в смугах відповідальності 3-го та 10-го армійських корпусів РФ. Ворог намагався сховати артилерію та пункти управління далеко за лінією бойового зіткнення, але дрони НГУ знайшли цілі.

Нічні екіпажі важких бомберів завдали серії точних ударів, перетворивши дефіцитні зразки російського озброєння на брухт.

Що втратив ворог

Серед ураженої техніки — найбільш небезпечні зразки, що дошкуляли нашим захисникам:

ТОС-1А «Солнцепьок» (1 од.) та транспортно-зарядна машина до нього;

САУ 2С7 «Піон» (3 од.) — потужні гармати великого калібру;

Командно-штабна машина (КШМ) (1 од.) — порушено систему управління підрозділом;

Броньовані машини (ББМ) (7 од.).

Чому це важливо

Завдяки знищенню пунктів заряджання «Солнцепьоків» та артилерійського взводу, інтенсивність обстрілів на передовій суттєво знизилася. Це прямо вплинуло на атакувальний потенціал окупантів у двох секторах Луганщини.

"Ретельно спланована операція дозволила убезпечити наші позиції та вибити техніку, яку ворог вважав недосяжною», — зазначають у підрозділі.

