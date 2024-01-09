ВСУ на Таврическом направлении за три дня взяли в плен почти 30 оккупантов, - Тарнавский

Через три дня на Таврическом направлении украинские военные взяли в плен почти 30 российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего ОСУВ "Таврия" Александра Тарнавского.

"За три дня почти 30 пленных оккупантов. Авиаударов вчера не было", - сообщил Тарнавский.

По его словам, в операционной зоне ОСУВ "Таврия" за прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных ударов, провел 37 боевых столкновений и совершил 452 артобстрела.

Украинские бойцы стойко держат оборону и проводят активные действия по определенным направлениям.

Общие потери врага за прошедшие сутки составили 375 человек и 21 единицу военной техники. В частности, 2 танка, 5 ББМ, 1 артсистема, 9 БПЛА, 2 автомобиля и одна единица спецтехники.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские войска продолжают меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении и сдерживают врага на Авдеевском направлении в Донецкой области. За прошедшие сутки произошло 67 боевых столкновений.

В частности, в отчете Института изучения войны говорится, что украинские войска продолжают удерживать позиции в левобережной Херсонской области.

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 9 января, составили 820 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 365 990 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 автомобилей, 18 крылатых ракет и 9 ББМ.