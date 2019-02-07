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Третій агент РФ залишився в Британії після нападу на Скрипала, - Telegraph

Новини » Надзвичайні події    07.02.2019 - 05:03
Третій агент РФ залишився в Британії після нападу на Скрипала, - Telegraph
Фото: Юлія Скрипаль (iwvpa.net)

Мова йде про офіцера під вигаданим ім'ям Сергій Федотов

Третій агент спецслужб Російської Федерації, пов'язаний з отруєнням колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки, залишився у Великобританії після замаху. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraph.

Повідомляється, що російський офіцер військової розвідки - під вигаданим ім'ям Сергій Федотов - в той же день прибув до Великобританії разом з двома іншими кілерами, які вчинили замах на Сергія Скрипала.

Наголошується, що Федотов повинен був летіти назад тим самим рейсом, що й Петров з Бошировим. Однак перед вильотом він скасував свою реєстрацію на рейс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Британії встановила всі деталі у справі про замах на колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля.

Так, агентська мережа ГРУ, що стояла за атакою в Солсбері, розкрита і ліквідована, і в найближчі роки загроза з боку цієї спецслужби минула. Зокрема, встановлено деталі змови, в тому числі і ланцюжок людей, яка стояла на чолі цього замаху. При цьому джерела запевняють, що ланцюжок веде до вищого керівництва Росії.

Отруєння Скрипалів: Bellingcat не співпрацювала з британською розвідкою Скрипаль контактував з СБУ, - BBC
Теми: Справа Скрипаля
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