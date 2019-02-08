Перед отруєнням Скрипалів жертвою "Новічка" став болгарський бізнесмен

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Отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новічок" сталось у 2015 році в Болгарії

Ще одним потерпілим внаслідок отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новічок", якою отруїли родину Скрипалів, виявився бізнесмен із Болгарії. Про це йдеться у спільному розслідуванні видання The Insider і групи Bellingcat, передає РБК-Україна.

Зазначається, що це бізнесмен Омелян Гебрев, який став жертвою "Новачка" чотири роки тому ще до інциденту із колишнім офіцером ГРУ Сергієм Скрипалем та його дочкою Юлією у британському Солсбері.

Розслідування встановило, що із отруєнням Гебрева пов'язаний третій учасник замаху на Скрипалів - Сергій Федотов. Він відвідував Болгарію у ті дні, коли там був отруєний Гебрев. Як встановила експертиза, при замаху використовувалася речовина саме класу "Новачок". Інцидент стався весною 2015 року.

За даними розслідувачів, Федотов отримав своє агентурне ім’я в 2010 році. У той же час свої імена отримали підозрювані Великою Британією в замаху на Скрипалів Олександр Петров і Руслан Боширов. Розслідувачі повідомляють, що Федотов активно подорожував по Європі і Середній Азії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що третій агент спецслужб Російської Федерації, пов'язаний з отруєнням колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки, залишився у Великобританії після замаху.