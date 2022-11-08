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Потеплеет, но ненадолго. Синоптик рассказала, когда придут холода

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Украина, Вторник 08 ноября 2022 15:47
Потеплеет, но ненадолго. Синоптик рассказала, когда придут холода Фото: похолодание придет в Украину на следующей неделе (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Со среды, 9 ноября, в Украине станет теплее, без туманов не обойдется, но будет сухо и солнечно. В то же время со следующей недели уже придет похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз в Facebook синоптика Наталки Диденко.

"С завтрашнего дня по всей Украине потеплеет. 9 ноября температура воздуха будет +10...+14 градусов, чуть ниже в восточных областях, +7...+10 градусов", - рассказала синоптик.

По словам Диденко, южный антициклон организует сухую, часто даже солнечную погоду в большинстве областей - дождей в среду не будет.

"Туманы - будут. В Киеве 9 ноября ожидается потепление до +13 градусов. Да еще и без дождя", - добавила она.

Когда ждать холода?

Синоптик прогнозирует, что теплая погода продлится, а на следующей неделе "придет логическое ноябрьское похолодание".

Как сообщалось, в среду, 9 ноября, синоптики прогнозируют сильные туманы. Ожидается, что видимость будет не более 500 метров.

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