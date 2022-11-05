Новый рекорд. Возле станции "Академик Вернадский" намело более трех метров снега
Возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский" зафиксировали новый снежный рекорд. Уровень сугробов достигает более трех метров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный антарктический научный центр Facebook.
"Уровень снега уже достиг отметки 345 см, что почти на полметра больше прошлогоднего максимума. И это при том, что зафиксированные в декабре 2021-го 3 метра тоже были рекордными: они превысили показатель 2,65 м 2016 года", - говорится в сообщении.
Обычно возле станции насыпает около двух метров снега. Тем не менее, в этом году зафиксировали новый рекорд. При этом некоторые сугробы на острове Галиндез, где находится станция, достигают 10 метров.
Ученые объясняют, что в этом году зима намного теплее, преобладает ветреная погода. Поэтому глубина снежного покрова распределяется неравномерно.
"Офисную часть "Вернадского" (она ниже) замело с двух сторон, образовав некий снежный переход: можно и не обходить здание, просто перейти по крыше. Так уж, кстати, и делают некоторые пингвины", - рассказала метеоролог 27-й УАЭ Анжелика Ганчук.
По ее словам, из-за теплой зимы в атмосфере содержится больше влаги, что приводит к более интенсивным осадкам. В свою очередь это образует ледниковый щит. Ученые отмечают, что этот снежный рекорд еще не окончательный, поскольку метели будут наблюдаться до конца декабря.
Фото: возле станции "Академик Вернадский" намело три метра снега (facebook.com/AntarcticCenter)
Ранее мы сообщали, что нынешняя зима стала самой теплой за все время наблюдений на станции "Академик Вернадский".
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