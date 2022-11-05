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Новый рекорд. Возле станции "Академик Вернадский" намело более трех метров снега

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Антарктида, Суббота 05 ноября 2022 12:50
Новый рекорд. Возле станции "Академик Вернадский" намело более трех метров снега Фото: возле станции "Академик Вернадский" намело три метра снега (facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Наталья Юрченко

Возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский" зафиксировали новый снежный рекорд. Уровень сугробов достигает более трех метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный антарктический научный центр Facebook.

"Уровень снега уже достиг отметки 345 см, что почти на полметра больше прошлогоднего максимума. И это при том, что зафиксированные в декабре 2021-го 3 метра тоже были рекордными: они превысили показатель 2,65 м 2016 года", - говорится в сообщении.

Обычно возле станции насыпает около двух метров снега. Тем не менее, в этом году зафиксировали новый рекорд. При этом некоторые сугробы на острове Галиндез, где находится станция, достигают 10 метров.

Ученые объясняют, что в этом году зима намного теплее, преобладает ветреная погода. Поэтому глубина снежного покрова распределяется неравномерно.

"Офисную часть "Вернадского" (она ниже) замело с двух сторон, образовав некий снежный переход: можно и не обходить здание, просто перейти по крыше. Так уж, кстати, и делают некоторые пингвины", - рассказала метеоролог 27-й УАЭ Анжелика Ганчук.

По ее словам, из-за теплой зимы в атмосфере содержится больше влаги, что приводит к более интенсивным осадкам. В свою очередь это образует ледниковый щит. Ученые отмечают, что этот снежный рекорд еще не окончательный, поскольку метели будут наблюдаться до конца декабря.

Фото: возле станции "Академик Вернадский" намело три метра снега (facebook.com/AntarcticCenter)

Ранее мы сообщали, что нынешняя зима стала самой теплой за все время наблюдений на станции "Академик Вернадский".

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