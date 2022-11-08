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Трех педагогов в Донецкой области подозревают в работе на оккупантов: подробности

Фото: Трех педагогов в Донецкой области подозревают в работе на оккупантов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители обнаружили трех педагогов, которые на оккупированной части Донецкой области начали сотрудничать с россиянами. Им заочно объявили подозрения в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры.

"В апреле-июле 2022 года трое педагогов Донбасса предоставили добровольное согласие на сотрудничество с оккупационными властями РФ и заняли псевдодолжности в так называемых учебных заведениях "ДНР", - говорится в сообщении.

Бывший директор школы в поселке Никольское стал "руководителем Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школа им. Героя Советского Союза Могильного "администрации Новоазовского района". Перешла на сторону оккупантов и заведующая кафедрой "Приазовского государственного технического университета". Теперь она "возглавила" кафедру "Строительство, архитектура и дизайн" и стала помощницей так называемого "ректора" данного заведения.

С россиянами начал сотрудничать и бывший директор гимназии в Мариуполе. Женщина при оккупантах стала "директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа №65 города Мариуполь".

"Педагоги внедряют стандарты образования государства-агрессора, строящиеся на возвеличении "русского мира" и навязывании ненависти к Украине, ее духовным, этическим и историческим ценностям", - сообщили в прокуратуре.

Подозреваемые уже выпускают фейковые "документы" о завершении обучения в одной из оккупированных школ и распространяют информацию о начале нового учебного года в возглавляемых заведениях. Троим педагогам заочно сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности, за что им грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, что в Украине завели дело в отношении "министра образования" оккупированного Мариуполя.

Также в оккупированном Мариуполе бывшие педагоги Мариупольского государственного университета перешли на сторону врага и получили должности "ректора" и "декана".

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