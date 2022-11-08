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Трьох освітян у Донецькій області підозрюють у роботі на окупантів: подробиці

Фото: Трьох освітян у Донецькій області підозрюють у роботі на окупантів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці виявили трьох освітян, які на окупованій частині Донецької області почали співпрацювати з росіянами. Їм заочно оголосили підозри у колабораційній діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.

"У квітні-липні 2022 року троє освітян Донеччини надали добровільну згоду на співпрацю з окупаційною владою РФ та обійняли псевдопосади у так званих навчальних закладах "ДНР", - йдеться у повідомленні.

Колишній директор школи у селищі Нікольське став "керівником Муніципального бюджетного загальноосвітнього закладу "Школа ім. Героя Радянського Союзу Могильного" адміністрації Новоазовського району". Перейшла на бік окупантів і завідувачка кафедри "Приазовського державного технічного університету". Тепер вона "очолила" кафедру "Будівництво, архітектура і дизайн" та стала помічницею так званого "ректора" даного закладу.

З росіянами почав співпрацювати і колишній директор гімназії у Маріуполі. Жінка при окупантах стала "директором Муніципального бюджетного загальноосвітнього закладу "Середня школа № 65 міста Маріуполь".

"Педагоги впроваджують стандарти освіти держави-агресора, які будуються на возвеличенні "руського миру" і нав’язуванні ненависті до України, її духовних, етичних та історичних цінностей", - повідомили у прокуратурі.

Підозрювані вже випускають фейкові "документи" про завершення навчання в одній з окупованих шкіл та поширюють інформацію про початок нового "навчального" року в очолюваних закладах. Трьом освітянам заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності, за що їм загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Україні завели справу на "міністра освіти" окупованого Маріуполя.

Також в окупованому Маріуполі колишні освітяни Маріупольського державного університету перейшли на бік ворога та отримали посади "ректора" та "декана".

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