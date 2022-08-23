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Очолили захоплений університет: поліція виявила фейкових ректора та декана у Маріуполі

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Маріуполь, Вівторок 23 серпня 2022 20:49
Очолили захоплений університет: поліція виявила фейкових ректора та декана у Маріуполі Фото: поліція виявила фейкових ректора та декана у Маріуполі (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В окупованому Маріуполі колишні освітяни Маріупольського державного університету перейшли на бік ворога та отримали посади "ректора" та "декана".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, місцеві мешканки Маріуполя пішли на співпрацю з ворогом. Після захоплення міста російською армією, колишні працівники Маріупольського державного університету взялись очолювати навчальний заклад в окупації.

"У червні 2022 року, відповідно до наказів псевдоміністра освіти та науки так званої "ДНР", правопорушниць призначили на посади виконуючої обов’язки ректора і декана факультету економіки, управління та права Маріупольського державного університету", - йдеться у повідомленні.

Жінки розповідають пропагандистам про початок нового навчального року за стандартами освіти РФ та намагаються отримати акредитацію та ліцензію від Міністерства освіти і науки РФ.

Жінкам заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності, за що їм загрожує до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше в Україні завели справу на "міністра освіти" окупованого Маріуполя.

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