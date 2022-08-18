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В Україні завели справу на "міністра освіти" окупованого Маріуполя

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Маріуполь, Четвер 18 серпня 2022 18:22
В Україні завели справу на "міністра освіти" окупованого Маріуполя Фото: в Україні завели справу на "міністра освіти" окупованого Маріуполя (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Українські правоохоронці зацікавилися колишнім освітянином із Маріуполя, який очолив псевдоміністерство в окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, в Маріуполі колишній працівник сфери освіти перейшов на бік окупаційної влади. Також правоохоронці звернули увагу на чотирьох колишніх директорів шкіл.

"Колишні українські освітяни погодилися на співпрацю з окупаційною владою РФ у Маріуполі та очолили навчальні заклади та псевдоорган, який займається організацією освітнього процесу в місті", - йдеться у повідомленні.

П'ятьом особам загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, що колишнього депутата Маріупольської міської ради підозрюють у державній зраді.

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