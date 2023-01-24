"Укрэнерго" отменило день без отключений света в Черкасской области
В Черкасской области отменен запланированный на 24 января день без отключений электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Черкасской ОВА Игоря Табурца.
По распоряжению "Укрэнерго" из-за дефицита мощности перенесли день для измерения потребления электроэнергии, в который планировалось не выключать свет. Потому в этот день по области будут действовать красные графики отключений.
"Если будем вкладываться в лимиты мощности, то промежутки с электроэнергией будут продолжаться дольше на протяжении всех суток. Ночью (ориентировочно с 00:00 до 06:00) отключений не планируется", - написал Табурец.
О новой дате дня без отключений будет сообщено дополнительно.
Напомним, что 24 января в Черкасской области планировалось не отключать свет, чтобы измерить почасовую электрическую нагрузку.
Также мы писали, что 23 января утром в пяти областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии .
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.