Продвижение с "просачиванием". Военные рассказали о тактике россиян под Покровском

Российские войска под Покровском пытаются просачиваться малыми группами. Однако оккупанты избегают городских боев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

По его словам, захватчики сейчас пытаются в первую очередь перервать коммуникации и логистические цепочки Сил обороны Украины. "Для того, чтобы это сделать, они пытаются цепляться малыми группами в населенных пунктах к югу от Покровска по принципу зацепилась малая группа, закрепилась и подошла следующая. То есть продвижение с просачиванием", - объяснил спикер. Трегубов добавил, что россияне пытаются обойти Покровск и избегают городских боев. "Между тем украинские войска пытаются не дать им это сделать и наносят по ним удары, в том числе дронами, высокоточным оружием, чтобы не дать им осуществить этот замысел", - добавил он. скриншот deepstatemap.live