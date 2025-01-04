Продвижение с "просачиванием". Военные рассказали о тактике россиян под Покровском
Российские войска под Покровском пытаются просачиваться малыми группами. Однако оккупанты избегают городских боев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.
По его словам, захватчики сейчас пытаются в первую очередь перервать коммуникации и логистические цепочки Сил обороны Украины.
"Для того, чтобы это сделать, они пытаются цепляться малыми группами в населенных пунктах к югу от Покровска по принципу зацепилась малая группа, закрепилась и подошла следующая. То есть продвижение с просачиванием", - объяснил спикер.
Трегубов добавил, что россияне пытаются обойти Покровск и избегают городских боев.
"Между тем украинские войска пытаются не дать им это сделать и наносят по ним удары, в том числе дронами, высокоточным оружием, чтобы не дать им осуществить этот замысел", - добавил он.
скриншот deepstatemap.live
Ситуация на фронте
Город Покровск сейчас является одной из точек обороны украинских войск в Донецкой области. Это направление - одно из самых тяжелых на фронте. Также тяжелые бои идут на соседних направлениях - Кураховском, Торецком и Краматорском.
Ранее в ОСГВ "Хортица" сообщали, что враг сосредоточил около 150 тысяч солдат на Покровском, Кураховском и Времовском направлениях. В районе Покровска оккупанты держат около 70 тысяч солдат.
Силы обороны объясняли, что оккупанты пытаются обойти Покровск и таким образом избежать прямых городских боев.
Подробнее о том, что происходит на фронте и почему к обороне готовят города в Харьковской области - в материале РБК-Украина.
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