Армия РФ разрушила некоторые позиции украинских войск в Часовом Яру и Торецке

Российские оккупационные войска штурмовали позиции украинских сил в Часовом Яру и Торецке. Захватчики разрушили некоторые позиции ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица" в Telegram.

Как отмечают Силы обороны Украины, на Краматорском и Торецком направлениях произошли боестолкновения в Часовом Яру, в районе Ступочек и в Торецке. При проведении наступательных действий в городской застройке враг активно применял ударные БПЛА. "В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции подверглись разрушению. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - говорится в сообщении. скриншот deepstatemap.live