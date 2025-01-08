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Армия РФ разрушила некоторые позиции украинских войск в Часовом Яру и Торецке

Часов Яр, Среда 08 января 2025 09:33
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Армия РФ разрушила некоторые позиции украинских войск в Часовом Яру и Торецке Фото: враг уничтожил некоторые позиции ВСУ в Часовом Яру и Торецке (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупационные войска штурмовали позиции украинских сил в Часовом Яру и Торецке. Захватчики разрушили некоторые позиции ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица" в Telegram.

Как отмечают Силы обороны Украины, на Краматорском и Торецком направлениях произошли боестолкновения в Часовом Яру, в районе Ступочек и в Торецке. При проведении наступательных действий в городской застройке враг активно применял ударные БПЛА.

"В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции подверглись разрушению. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - говорится в сообщении.

скриншот deepstatemap.live

Ситуация на фронте

Россия продолжает наступательные действия на востоке Украины. Россияне давят на нескольких направлениях фронта, пытаясь прорвать оборону Сил обороны Украины.

Города Часов Яр, Торецк и Курахово сейчас являются одними из главных точек обороны. Также активные бои идут на Покровском направлении. Украинские военные отмечают, что оккупанты избегают городских боев в Покровске и хотят обойти город.

Кроме того, Силы обороны Украины активизировали боевые действия в Курской области после пяти месяцев операции. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

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