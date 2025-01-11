На трех направлениях фронта разрушены позиции ВСУ в результате штурмов россиян
Российские оккупанты в результате штурмов разрушили некоторые позиции Сил обороны Украины. Разрушение позиций зафиксировано на трех направлениях фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".
Как отмечается, на Купянском направлении противник проводил наступательные действия в направлении Петропавловки, Песчаного, Загрызово, Зеленого Гая, а на Лиманском направлении штурмовал позиции в районах Первомайского, Грековки, Тернов и в Макеевке.
"В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - заявили в ОСУВ "Хортица".
Также на Краматорском и Торецком направлениях произошли боестолкновения в Часовом Яру, в районе Ступочек, Белой Горы, Предтечино и в Торецке. Некоторые украинские позиции были разрушены в результате штурмовых действий и огня врага.
"Продолжаются мероприятия по выявлению, локализации и уничтожению штурмовых групп противника, которые инфильтрировались в наши боевые порядки", - говорится в сообщении.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба ВСУ, на фронте за минувшие сутки зафиксировано 213 боевых столкновений. Больше всего боевых столкновений произошло в районе Покровска, Курахово и в Курской области.
В Часовом Яру и Торецке продолжаются городские бои. Силы обороны сообщали о разрушении некоторых позиций.
Также известно, что враг избегает городских боев в Покровске. Несмотря на тяжелые бои, в городе остается более 7 тысяч жителей.
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