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На трьох напрямках фронту зруйновані позиції ЗСУ внаслідок штурмів росіян

Часів Яр, Субота 11 січня 2025 10:57
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На трьох напрямках фронту зруйновані позиції ЗСУ внаслідок штурмів росіян Фото: росіяни зруйнували деякі позиції ЗСУ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти внаслідок штурмів зруйнували деякі позиції Сил оборони України. Руйнування позицій зафіксовано на трьох напрямках фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Оперативно-стратегічного угруповування військ "Хортиця".

Як зазначається, на Куп’янському напрямку противник проводив наступальні дії в напрямку Петропавлівки, Піщаного, Загризового, Зеленого Гаю, а на Лиманському напрямку штурмував позиції в районах Першотравневого, Греківки, Тернів та в Макіївці.

"Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - заявили в ОСУВ "Хортиця".

Також на Краматорському та Торецькому напрямках відбулися боєзіткнення в Часовому Яру, в районі Ступочок, Білої Гори, Предтечиного та в Торецьку. Деякі українські позиції були зруйновані внаслідок штурмових дій та вогню ворога.

"Тривають заходи з виявлення, локалізації та знищення штурмових груп противника, що інфільтрувалися в наші бойові порядки", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, на фронті за минулу добу зафіксовано 213 бойових зіткнень. Найбільше бойових зіткнень сталося у районі Покровську, Курахового та в Курській області.

У Часовому Яру та Торецьку тривають міські бої. Сили оборони повідомляли про руйнування деяких позицій.

Також відомо, що ворог уникає міських боїв у Покровську. Попри важкі бої, у місті залишається понад 7 тисяч жителів.

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