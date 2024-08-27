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В трех общинах Донецкой области усилили комендантский час, - ОВА

Фото: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин (facebook.com/vadym.filashkin)
Автор: Татьяна Степанова

В Селидовской, Кураховской и Константиновской общинах Донецкой области усилили комендантский час.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.

По его словам, теперь во всех населенных пунктах Селидовской и Кураховской общины ограничения на передвижение будут действовать с 15:00 до 11:00, а на территории Константиновской общины - с 17:00 до 9:00.

"Соответствующее распоряжение подписал вчера. Сегодня оно вступает в силу. Призываю всех жителей Донбасса эвакуироваться в более безопасные регионы Украины, а тех, кто до сих пор остается в области - придерживаться комендантского часа!", - подчеркнул Филашкин.

Комендантский час в Донецкой области

Отметим, сейчас в Донецкой области наиболее напряженная ситуация по всей линии фронта, в частности на Покровском направлении.

В связи с этим местных жителей призывают эвакуироваться как можно дальше от линии фронта.

Ранее глава ОВА Вадим Филашкин сообщал, что в Курахово Донецкой области будет продлен комендантский час с 17:00 до 09:00.

Также недавно в Мирнограде и Селидово было значительно усилено время действия комендантского часа.

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Донецкая областьКомендантский часВойна в Украине