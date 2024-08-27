В трех общинах Донецкой области усилили комендантский час, - ОВА

Комендантский час в Донецкой области

Отметим, сейчас в Донецкой области наиболее напряженная ситуация по всей линии фронта, в частности на Покровском направлении.

В связи с этим местных жителей призывают эвакуироваться как можно дальше от линии фронта.

Ранее глава ОВА Вадим Филашкин сообщал, что в Курахово Донецкой области будет продлен комендантский час с 17:00 до 09:00.

Также недавно в Мирнограде и Селидово было значительно усилено время действия комендантского часа.

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