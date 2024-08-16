В Курахово продлили комендантский час: сколько будет продолжаться

В Курахово Донецкой области будет продлен комендантский час. Изменения были приняты сегодня, 16 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.

Он также призвал всех, кто до сих пор не эвакуировался из прифронтовых общин, соблюдать правила и не подвергать себя опасности.

Сегодня Филашкин подписал распоряжение об установлении комендантского часа в Курахово с 17:00 до 09:00.

Ситуация в Донецкой области

Заметим, что сейчас в Донецкой области наиболее напряженная обстановка по всей линии фронта. В частности, мы сообщали, что в начале месяца украинские десантники сдержали два штурма россиян на Кураховском направлении.

В то же время Покровское направление остается одним из самых сложных на фронте. В связи с этим в городе под Покровском ввели почти круглосуточный комендантский час.

В самом Покровске гражданских даже призвали эвакуироваться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.