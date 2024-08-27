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У трьох громадах Донецької області посилили комендантську годину, - ОВА

Фото: глава Донецької ОВА Вадим Філашкін (facebook.com/vadym.filashkin)
Автор: Тетяна Степанова

У Селидівській, Курахівській та Костянтинівській громадах Донецької області посилили комендантську годину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

За його словами, відтепер у всіх населених пунктах Селидівської та Курахівської громади обмеження на пересування діятимуть з 15:00 до 11:00, а на території Костянтинівської громади - з 17:00 до 9:00.

"Відповідне розпорядження підписав вчора. Сьогодні воно вступає в дію. Закликаю всіх жителів Донеччини евакуюватися до більш безпечних регіонів України, а тих, хто досі залишається в області - дотримуватися комендантської години!", - наголосив Філашкін. 

Комендантська година у Донецькій області

Зазначимо, наразі в Донецькій області найбільш напружена ситуація по всій лінії фронту, зокрема на Покровському напрямку.

У зв'язку з цим місцевих жителів закликають евакуюватися якомога далі від лінії фронту.

Раніше глава ОВА Вадим Філашкін повідомляв, що у Кураховому Донецької області буде продовжено комендантську годину з 17:00 до 09:00.

Також нещодавно у Мирнограді та Селидовому було значно посилено час дії комендантської години.

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Донецька областьКомендантська годинаВійна в Україні