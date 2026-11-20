Только три часа со светом: на западе Украины ввели жесткие графики отключений
Жесткие графики отключений света были введены в восьми областях на западе Украины. Кое-где после усиления ограничений люди будут иметь свет только 3-4 часа до конца суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" и облэнерго.
Длительные отключения будут действовать во Львовской, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатье, Буковине и Хмельнитчине. Причина - российские удары.
"Энергетики уже работают на поврежденных объектах везде, где это безопасно. Однако на части объектов восстановление пока невозможно из-за угрозы новых ударов", - отметили в "Укрэнерго".
Как видно на сайтах областных поставщиков электроэнергии, в некоторых областях свет будут включать до конца суток всего на несколько часов.
В Тернополе в некоторых группах отключений свет будет подаваться всего на три часа после обеда.
Таких масштабных отключений электричества запад Украины не видел с минувшей осени.
В Хмельнитчине свет будут включать два раза по два часа.
"Работы усложняет и то, что враг повторно атакует энергообъекты, которые уже были возобновлены после предварительных обстрелов. Это означает, что часть сложных ремонтов приходится заново начинать", - добавили там.
Напомним, 20 ноября российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру, повредив подстанции "Укрэнерго".
Поэтому в Полтавской и Харьковской областях ввели аварийные отключения электроэнергии.
Также мы писали, что в Одессе и близлежащих районах после ночных ударов масштабно исчез свет.
Прежде электроснабжение вернут объектам критической инфраструктуры, которые работают от автономных источников питания.