Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Графики 20 ноября

Завтра, 20 ноября, в части областей круглосуточно будут действовать плановые отключения электроэнергии:

для промышленности - графики ограничения мощности;

для всех категорий потребителей - графики почасовых отключений (от 0.5 до 3 очередей).

Предпосылкой являются последствия российских атак на энергосистему. Энергетики круглосуточно работают над восстановлением поврежденного оборудования и сетей.



Актуальные графики отключений можно проверить на официальных страницах оператора системы распределения.

Ранее РБК-Украина писало, что энергетики ДТЭК рассказали, почему очень часто электроэнергия исчезает сразу после включения по графикам, и что необходимо делать, чтобы предотвратить это.