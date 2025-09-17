ua en ru
На Троещине в Киеве проведут очистку сетей: сколько нельзя пользоваться водой

Среда 17 сентября 2025 18:54
На Троещине в Киеве проведут очистку сетей: сколько нельзя пользоваться водой Фото: На Троещине в Киеве снизится давление воды (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В ночь с 17 на 18 сентября "Киевводоканал" проведет плановую промывку водопроводных сетей на Троещине - жителям стоит ожидать временного снижения давления воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные "Киевводоканала".

Сообщается, что ЧАО "АК "Киевводоканал" будет проводить профилактическую промывку водопроводных сетей в Деснянском районе, с 21:00 до 7:00. Во время работ возможно временное снижение давления воды.

Работы коснутся сетей на ул. Рональда Рейгана (от дома № 2/27 до дома № 12/16), просп. Красной Калины (от дома № 16/12 до дома № 36/7), ул. Сержа Лифаря (от дома № 7/36 до дома № 1/49), ул. Николая Закревского (от дома № 27/2 до дома №49/1).

В компании отмечают, что промывка помогает очистить трубы от осадка и улучшает качество воды в резервуарах. Жителей просят временно не использовать воду для питья и приготовления пищи, а также для санитарно-гигиенических нужд во время работ. После завершения работ нужно слить воду до прозрачного состояния и чтобы она не имела постороннего запаха - тогда вода станет безопасной.

Ранее РБК-Украина писало, что новый проект приказа Минрегиона вводит единые индикаторы для мониторинга качества питьевой воды и состояния систем водоснабжения в Украине. Это позволит быстрее выявлять проблемы, оценивать состояние сетей и оперативно реагировать на угрозы для здоровья населения.

Также мы рассказывали, что Николаев впервые с 2022 года получит пресную воду. Новый магистральный водопровод полностью заменит соленую воду в системах города в течение двух недель. Система обеспечит водой домохозяйства и орошение сельхозугодий, строительство завершено, продолжается тестовая эксплуатация.

Киев Водоснабжение Троещина
