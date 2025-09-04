Николаев впервые с 2022 года получит пресную воду: когда запустят водопровод

Жители Николаева впервые с 2022 года получат пресную воду, которая через две недели полностью заменит соленую воду во всех системах города. Это станет возможным после запуска нового магистрального водопровода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко в Telegram.

Водопровод будет обеспечивать 120 тысяч кубометров воды в сутки для домохозяйств и еще 50 тысяч для орошения сельскохозяйственных угодий.

"Трубы и насосы размещены под землей, сейчас достраиваются укрытия для работников. Есть пульты для дистанционного управления, резерв питания и система защиты от атак. Строительство уже на завершающем этапе", - написала Свириденко.

По ее словам, в прошлом году из госбюджета выделили почти девять миллиардов гривен на возведение новой системы водозабора из реки Южный Буг.

В январе 2025 года начались строительные работы, а в августе запустили тестовую работу водопровода. Воду уже начали полноценно подавать в системы и резервуары водоканала.

Фото: магистральный водопровод запустят через две недели (t.me/svyrydenkoy)