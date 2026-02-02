ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

Троещина перейдет на временные графики по свету: когда начнут действовать

Киев, Понедельник 02 февраля 2026 22:16
Троещина перейдет на временные графики по свету: когда начнут действовать Фото: в ДТЭК обещают киевлянам возвращение к графикам отключений с утра (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Утром вторника, 3 февраля, в Деснянском районе Киева будут действовать временные графики отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ДТЭК в Telegram.

В сообщении говорится, что коммунальщикам удалось восстановить центральное теплоснабжение для части жителей Троещины.

"Поэтому завтра с 07:00 утра по Деснянскому району будут применяться временные графики", - отметили в ДТЭК.

Что происходит в Киеве

Напомним, с начала 2026 года россияне несколько раз нанесли массированные комбинированные удары по Киеву, целью которых стали энергетические объекты. Вследствие вражеских атак столица столкнулась с блэкаутами, отсутствием воды и теплоснабжения.

После договоренности на прошлой неделе о недельном энергетическом перемирии удары по энергетике прекратились, однако 31 января Украина столкнулась с другой проблемой. В частности, на высоковольтных линиях с минутным интервалом произошли две аварии, в результате чего Киев, часть Украины и даже Молдова - погрузились в блэкаут.

После этого в Украине ввели аварийные отключения света, а в Киеве и Харькове было остановлено метро. Более того, без отопления остались более 3400 домов.

В воскресенье, 1 января, президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на восстановление отопления в столице. Он отметил, что это не нормально, что в Киеве нет тепла даже при отсутствии обстрелов.

Сегодня, 2 февраля, в Киеве отменили экстренные отключения света. Столица возвращается к временным графикам.

РБК-Украина ранее писало, что Минэкономики обратилось к торговым сетям с просьбой организовать круглосуточную работу продуктовых супермаркетов в Деснянском районе Киева.

