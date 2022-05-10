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Пулітцерівська премія оголосила про спеціальну номінацію для українських журналістів

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Вівторок 10 травня 2022 00:43
Пулітцерівська премія оголосила про спеціальну номінацію для українських журналістів Фото: Пулітцерівська премія оголосила про спеціальну нагороду для українських журналістів (facebook.com/pulitzerprizes)
Автор: Роман Мирончук

Пулітцерівська премія оголосила про спеціальну нагороду для українських журналістів "За відвагу, витривалість і відданість правді".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку премії в Twitter.

Зазначимо, що Пулітцерівська премія - одна з найбільш престижних нагород США в галузі літератури, журналістики, музики і театру. Її заснував видавець Джозеф Пулітцер.

Перша нагорода була вручена в 1917 році. Лауреатом премії став американський журналіст Герберт Байярд Своуп за серію матеріалів у газеті The New York World.

До 2017 року розмір премії становив 10 тисяч доларів, але потім винагороду збільшили до 15 тисяч.

Нагадаємо, журналісти, які працювали в Маріуполі, отримали міжнародну премію "За свободу слова".

Ми також писали про те, що на Оскарі вшанували хвилиною мовчання жертв війни в Україні.

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