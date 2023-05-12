Трое полицейских получили ранения из-за артобстрела Бахмутского района

Трое полицейских попали под артиллерийским обстрелом российских оккупантов в Бахмутском районе, они получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполняющего обязанности главы Нацполиции Ивана Выговского .

"Три полицейских были ранены сегодня в результате артиллерийских обстрелов во время несения службы в Бахмутском районе", - написал он.

Выговский также опубликовал фотографию бронежилета, который спас жизнь правоохранителя.

Напомним, в Минобороны сообщили, что украинские военные продвинулись на 2 км вперед на Бахмутском направлении.

Кроме того, Сырский показал, как наши защитники уничтожили группу вражеских штурмовиков двумя выстрелами в Бахмуте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.