ua ru
Пт, 12 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Трое полицейских получили ранения из-за артобстрела Бахмутского района

Новина українською →
Донецкая область, Пятница 12 мая 2023 16:35
Трое полицейских получили ранения из-за артобстрела Бахмутского района Фото: трое полицейских получили ранения из-за артобстрела Бахмутского района (facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu)
Автор: Елизавета Драбкина

Трое полицейских попали под артиллерийским обстрелом российских оккупантов в Бахмутском районе, они получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполняющего обязанности главы Нацполиции Ивана Выговского.

"Три полицейских были ранены сегодня в результате артиллерийских обстрелов во время несения службы в Бахмутском районе", - написал он.

Выговский также опубликовал фотографию бронежилета, который спас жизнь правоохранителя.

Напомним, в Минобороны сообщили, что украинские военные продвинулись на 2 км вперед на Бахмутском направлении.

Кроме того, Сырский показал, как наши защитники уничтожили группу вражеских штурмовиков двумя выстрелами в Бахмуте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бахмут Донецкая область полиция
NEWS
Отбросили врага. Сырский на ставке доложил Зеленскому об успехах на фронте
Отбросили врага. Сырский на ставке доложил Зеленскому об успехах на фронте
DAILY
Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть