ua ru
Пт, 12 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Маляр о ситуации в Бахмуте: украинские военные продвинулись вперед на 2 км

Новина українською →
Бахмут, Пятница 12 мая 2023 08:58
Маляр о ситуации в Бахмуте: украинские военные продвинулись вперед на 2 км Фото: ВСУ продвинулись вперед на 2 км на Бахмутском направлении и не потеряли ни одной позиции за неделю (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты дают ложную информацию о нехватке оружия, чем вероятно хотят оправдать реальную ситуацию своих потерь и поражений в Бахмуте. В то же время ВСУ удалось продвинуться на 2 км на Бахмутском направлении и не потерять ни одной позиции за неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замминистра обороны Анны Маляр.

"Анализ сообщений показывает, что для врага этот город имеет сверхважное значение. Почти сакральное. Как враг освещает информацию о боях в Бахмуте? Хвалит себя, рассказывает о якобы успехе и придумывает сюжеты о нашем военном командовании", - констатирует она.

На самом же деле реальная ситуация в течение недели, по словам Маляр, такова, что несмотря на наличие оружия:

  • врагу не удалось реализовать свои планы;
  • враг понес большие потери в живой силе;
  • наши защитники продвинулись на Бахмутском направлении вперед на 2 км;
  • ни одной позиции в Бахмуте на этой неделе мы не потеряли.

По данным ISW, ВСУ продолжают контрнаступательные действия в районе Бахмута, что привело к снижению интенсивности боев в самом городе.

В частности, в ходе локальных контратак у Бахмута военные ВСУ могли прорвать некоторые рубежи российских оккупантов. Успешные действия Сил обороны Украины в этом районе ужесточили панику в российском информационном пространстве на фоне слухов о запланированных украинских контрнаступлениях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бахмут
NEWS
Переломный момент. Что известно о ракетах Storm Shadow и как они могут усилить ВСУ
Переломный момент. Что известно о ракетах Storm Shadow и как они могут усилить ВСУ
DAILY
Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи