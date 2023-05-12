Сырский показал, как в Бахмуте уничтожили группу штурмовиков РФ двумя выстрелами (видео)

Аэроразведка ТрО в Бахмуте обнаружила штурмовую группу россиян. После чего наши артиллеристы уничтожили оккупантов двумя меткими выстрелами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Восточной группировкой войск генерала-полковника Александра Сырского.

"Аэроразведка 127-й отдельной бригады Сил ТрО ВСУ работает в Бахмуте. Воины зафиксировали движение штурмовой группы врага. Координаты оперативно были переданы артиллерии. Двумя точными выстрелами вражеская группа была уничтожена. Слава героям Украины!" - написал он и опубликовал видео.

Напомним, сегодня заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила информацию о продвижении Сил обороны на 2 км в Бахмутском направлении.

Добавим, как сообщили аналитики ISW, ВСУ продолжают контрнаступательные действия в районе Бахмута, что привело к снижению интенсивности боев в самом городе.

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