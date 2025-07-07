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Тревоги в Украине не идут ни в какое сравнение с израильскими, - посол

Понедельник 07 июля 2025 09:13
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Тревоги в Украине не идут ни в какое сравнение с израильскими, - посол Фото: Михаэль Бродский ( (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Ульяна Безпалько, Ірина Глухова

Тревоги в Израиле нельзя сравнить с тем, что ежедневно переживают украинцы во время полномасштабной войны.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

Посол о разнице с израильской реальностью

По его словам, в Израиле во время воздушной тревоги люди обычно находятся в укрытии 10-15 минут, а затем выходят.

"Здесь тревога часто длится часами", - подчеркнул дипломат, сравнивая ситуацию с Украиной.

Бродский отметил, что в Израиле обстрелы, хотя и регулярные, все же носят кратковременный характер.

"Можно говорить об эпизодах, когда обстреливают израильскую территорию или из Сектора Газа, или из Ирана, или хуситы, или "Хезболла", - сказал он. В то же время подчеркнул, что ситуация в Украине кардинально другая.

"В Украине война уже длится четвертый год, и, к сожалению, конца и края не видно", - добавил посол.

Он отметил, что украинское общество переживает моральное истощение и глубокую усталость.

"Четыре года, которые я провел в Украине, мы не спим и слышим сирены", - сказал Бродский.

О поддержке израильтян Украины

Касательно поддержки Украины со стороны израильтян, дипломат признал, что в 2022-2023 годах были определенные ошибки со стороны украинских официальных лиц, которые повлияли на уровень активной поддержки. Однако общее отношение в Израиле осталось положительным.

"Большинство израильтян до сих пор поддерживает Украину", - отметил Бродский.

В то же время, по его словам, война в Украине уже не является главной темой в израильских новостях, поскольку Израиль сам за последний год прошел через много кризисов. Но если сегодня спросить, кого поддерживают израильтяне - Россию или Украину, "подавляющее большинство до сих пор скажет, что поддерживает Украину", - подытожил посол.

Воздушные атаки на Украину

В Украине воздушные тревоги объявляют регулярно - во многих регионах сирены звучат ежедневно, иногда по несколько раз в сутки. Из-за масштабных ракетных и дроновых атак со стороны России украинцы вынуждены длительное время находиться в укрытиях, что существенно влияет на эмоциональное состояние и повседневную жизнь населения.

Так, в понедельник, 7 июля, в Киеве и ряде областей был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.

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