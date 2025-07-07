В Киеве и ряде областей объявлена тревога: РФ запустила баллистику

В Киеве и ряде регионов Украины в понедельник, 7 июля, был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в восточных областях, но потом он распространился и на Киев.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - сообщили в Воздушных силах.

В то же время в ряде областей объявлена тревога из-за угрозы ударных дронов типа "Шахед".

Обновлено в 08:10

По областям объявлен отбой тревоги из-за угрозы баллистики. В то же время все еще продолжается опасность из-за ударных "Шахедов" в Сумской и Харьковской области. По данным Воздушных сил, дроны движутся в восточном направлении.

Напомним, жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и при наличии угрозы немедленно пройти в укрытие. В то же время в Украине запрещено фиксировать на видео или фото работу сил противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога