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В Киеве и ряде областей объявлена тревога: РФ запустила баллистику

Понедельник 07 июля 2025 08:02
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В Киеве и ряде областей объявлена тревога: РФ запустила баллистику Иллюстративное фото: в Киеве и ряде областей объявлена тревога 7 июля (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Киеве и ряде регионов Украины в понедельник, 7 июля, был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в восточных областях, но потом он распространился и на Киев.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - сообщили в Воздушных силах.

В то же время в ряде областей объявлена тревога из-за угрозы ударных дронов типа "Шахед".

Обновлено в 08:10

По областям объявлен отбой тревоги из-за угрозы баллистики. В то же время все еще продолжается опасность из-за ударных "Шахедов" в Сумской и Харьковской области. По данным Воздушных сил, дроны движутся в восточном направлении.

Напомним, жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и при наличии угрозы немедленно пройти в укрытие. В то же время в Украине запрещено фиксировать на видео или фото работу сил противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога

В Киеве и ряде областей объявлена тревога: РФ запустила баллистику

Обстрел Украины

В ночь на 6 июля в Киевской области три человека пострадали в результате атаки российских дронов. Повреждены многоэтажки и частные дома.

В то же время российская армия несколько раз атаковала Харьков дронами. По данным местных властей, два человека пострадали, младенец получил стрессовую реакцию.

Также под ударом врага было Запорожье, есть повреждения и разрушения в городе.

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