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Тривоги в Україні не йдуть у жодне порівняння з ізраїльськими, - посол

Понеділок 07 липня 2025 09:13
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Тривоги в Україні не йдуть у жодне порівняння з ізраїльськими, - посол Фото: Міхаель Бродський ( (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Уляна Безпалько, Ірина Глухова

Тривоги в Ізраїлі не можна порівняти з тим, що щодня переживають українці під час повномасштабної війни.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

Посол про різницю з ізраїльською реальністю

За його словами, в Ізраїлі під час повітряної тривоги люди зазвичай перебувають в укритті 10-15 хвилин, а потім виходять.

"Тут тривога часто триває годинами", - наголосив дипломат, порівнюючи ситуацію з Україною.

Бродський зазначив, що в Ізраїлі обстріли, хоча й регулярні, все ж мають короткотривалий характер.

"Можна говорити про епізоди, коли обстрілюють ізраїльську територію або з Сектора Газа, або з Ірану, або хусити, або "Хезболла", - сказав він. Водночас підкреслив, що ситуація в Україні кардинально інша.

"В Україні війна вже триває четвертий рік, і, на жаль, кінця й краю не видно", - додав посол.

Він зауважив, що українське суспільство переживає моральне виснаження й глибоку втому.

"Чотири роки, які я провів в Україні, ми не спимо й чуємо сирени", - сказав Бродський.

Про підтримку ізраїльтян України

Щодо підтримки України з боку ізраїльтян, дипломат визнав, що у 2022-2023 роках були певні помилки з боку українських офіційних осіб, які вплинули на рівень активної підтримки. Проте загальне ставлення в Ізраїлі залишилось позитивним.

"Більшість ізраїльтян досі підтримує Україну", - зазначив Бродський.

Водночас за його словами, війна в Україні вже не є головною темою в ізраїльських новинах, оскільки Ізраїль сам за останній рік пройшов через багато криз. Але якщо сьогодні запитати, кого підтримують ізраїльтяни - Росію чи Україну, "переважна більшість досі скаже, що підтримує Україну", - підсумував посол.

Повітряні атаки на Україну

В Україні повітряні тривоги оголошують регулярно - у багатьох регіонах сирени лунають щодня, іноді по кілька разів на добу. Через масштабні ракетні та дронові атаки з боку Росії українці змушені тривалий час перебувати в укриттях, що істотно впливає на емоційний стан і повсякденне життя населення.

Так, у понеділок, 7 липня, у Києві та низці областей було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.

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