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Тревоги в Украине могут длиться дольше из-за иранских дронов, - спикер Воздушных сил

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Среда 12 октября 2022 22:59
Тревоги в Украине могут длиться дольше из-за иранских дронов, - спикер Воздушных сил Фото: тревоги в Украине могут длиться дольше из-за иранских дронов (defence-ua com)
Автор: Иван Носальский

Воздушные тревоги в Украине могут длиться дольше на фоне увеличения применения иранских дронов оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Почему так долго тревоги? Сразу объясню это жителям западных областей и других. Потому что скорость дрона не высокая 120-150 км в час. И он долго летит и может корректировать маршрут. Таким образом тревога будет несколько длиннее", - отметил Игнат.

Напомним, ранее стало известно, что в Запорожской области создали специальные мобильные и стационарные подразделения, занимающиеся борьбой с иранскими дронами-камикадзе.

Также мы писали, что вчера, 11 октября, во время массированного удара по Украине наши защитники сбили 13 вражеских беспилотников, среди которых большая часть - иранские дроны "Shahed-136".

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