Тривоги в Україні можуть тривати довше через іранські дрони, - спікер Повітряних сил

Повітряні тривоги в Україні можуть тривати довше на тлі збільшення застосування іранських дронів окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Чому так довго тривоги? Відразу поясню це мешканцям західних областей та інших. Тому що швидкість дрону не висока 120-150 км на годину. І він довго летить і може коригувати маршрут. Таким чином тривога буде дещо довшою", - зазначив Ігнат.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Запорізькій області створили спеціальні мобільні та стаціонарні підрозділи, які займаються боротьбою з іранськими дронами-камікадзе.

Також ми писали, що вчора, 11 жовтня, під час масованого удару по Україні наші захисники збили 13 ворожих безпілотників, серед яких більшість - іранські дрони "Shahed-136".

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