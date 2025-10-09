ua en ru
Тревоги в Харькове стали почти вдвое короче: Терехов объяснил, что изменилось

Харьков, Четверг 09 октября 2025 10:25
UA EN RU
Тревоги в Харькове стали почти вдвое короче: Терехов объяснил, что изменилось Фото: мэр Харькова Игорь Терехов (УНИАН)
Автор: Карина Левицкая, Юлия Акимова

В Харькове тревоги стали на 40-50% короче, чем в среднем по области, что позволяет людям быстрее реагировать на реальную опасность, спасать себя и близких и одновременно продолжать повседневную жизнь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью с мэром Харькова Игорем Тереховым.

"Тревога в Харькове сегодня - это не фон, не бесконечная сирена. Это точный сигнал: опасность здесь, в городе. И люди реагируют - потому что доверяют. Они чаще спускаются в укрытия. Это значит - спасают себя и своих детей", - отметил Терехов.

Как пояснил мэр, раньше были абсурдные ситуации, когда тревога длилась несколько суток непрерывно.

"Люди истощались, привыкали, и это было смертельно опасно. Теперь все иначе. Тревоги стали на 40-50% короче, чем в среднем по области. Город дышит. Банки и бизнес работают дольше, люди могут планировать день. Это добавляет и устойчивости, и надежды", - подытожил он.

Подробнее о том, как Харьков держится под усиленными обстрелами россиян и возможно ли улучшить ПВО в городе, можно узнать в полном интервью РБК-Украина с мэром Харькова Игорем Тереховым.

