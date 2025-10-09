Тривоги в Харкові стали майже вдвічі коротшими: Терехов пояснив, що змінилось

У Харкові тривоги стали на 40-50% коротшими, ніж у середньому по області, що дозволяє людям швидше реагувати на реальну небезпеку, рятувати себе та близьких і водночас продовжувати повсякденне життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю з мера Харкова Ігоря Терехова.

"Тривога в Харкові сьогодні - це не фон, не безкінечна сирена. Це точний сигнал: небезпека тут, у місті. І люди реагують - бо довіряють. Вони частіше спускаються в укриття. Це означає - рятують себе і своїх дітей", - зауважив Терехов.

Як пояснив мер, раніше були абсурдні ситуації, коли тривога тривала кілька діб безперервно.

"Люди виснажувались, звикали, і це було смертельно небезпечно. Тепер усе інакше. Тривоги стали на 40–50% коротшими, ніж у середньому по області. Місто дихає. Банки й бізнес працюють довше, люди можуть планувати день. Це додає і стійкості, і надії", - підсумував він.