Длились почти 5 часов. Что известно о результатах переговоров в Саудовской Аравии между США и РФ

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Путин и Трамп встретятся? Первые детали встречи США и РФ

Американскую делегацию представляли: госсекретарь США Марко Рубио, советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

От российской стороны были глава МИД РФ Сергей Лавров, главный внешнеполитический советник Кремля Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Как известно, стороны обсудили как вопросы американо-российских отношений, так и вопросы урегулирования войны в Украине. Впрочем, во время того, когда переговоры между сторонами еще продолжались, россияне в своей традиционной манере выдвигали ультиматумы.

В частности, в МИД РФ параллельно заявляли, что "членство Украины в НАТО неприемлемо". При этом в Кремле утверждали, что "не видят препятствий" для вступления Украины в ЕС, поскольку, мол, это не военный блок.

Первыми прокомментировали результаты встречи в Эр-Рияде представители РФ. В частности, Ушаков заявил, что переговоры России и США по Украине начнутся "в надлежащее время".

Информагентство Bloomberg в статье, посвященной сегодняшней встрече делегаций, пишет, что о возможной встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина уже на следующей неделе, но "для этого стороны должны достичь достаточного прогресса".

Впрочем, представитель от россиян Ушаков по итогам переговоров заявил, что конкретную дату встречи Путина и Трампа "пока назвать трудно". По его словам, речь вряд ли идет о следующей неделе.

Он добавил, что в целом переговоры в Саудовской Аравии "прошли неплохо", и Москва и Вашингтон якобы "договорились учитывать интересы друг друга".

"Пока трудно сказать, что РФ и США сближаются, но разговор об этом был", - утверждает Ушаков.

Также он заявил, что отдельные группы российских и американских переговорщиков якобы "начнут контакты с Украиной в надлежащее время". Причем состав российской группы определит лично Путин.

Другой переговорщик от российской стороны Дмитриев кратко охарактеризовал переговоры в Эр-Рияде, назвав их "позитивными".

Что говорят в США по итогам переговоров

Первой от американской стороны появилось заявление пресс-секретаря Госдепартамента Соединенных Штатов Тэмми Брюс. По ее словам, делегации США и России согласились "устранить раздражители двусторонних отношений с целью принятия мер, необходимых для нормализации работы дипломатических представительств".

Брюс заявила, что обе стороны также согласились назначить команды высокого уровня для переговоров по Украине.

"США и Россия также начнут рассматривать будущее сотрудничество по вопросам взаимного геополитического интереса и исторических экономических и инвестиционных возможностей, которые появятся в результате успешного завершения конфликта в Украине", - добавила она.

Согласно заявлению Госдепа, стороны сегодняшних встреч "обязуются продолжать сотрудничество".

"Президент Трамп хочет остановить убийство. США хотят мира и используют свою силу в мире, чтобы объединить страны. Президент Трамп - единственный лидер в мире, который может заставить Украину и Россию согласиться на это", - говорится в заявлении.

Касательно временных рамок в заявлении Госдеп отметил, что "одного телефонного звонка со следующей встречей недостаточно для установления прочного мира", поэтому это лишь "начало процесса".

Впоследствии Рубио, Уолц и Уиткофф дали совместную пресс-конференцию, где подвели итоги переговоров с россиянами. Они заявили, что никакой установленной даты встречи Трампа и Путина пока нет, но эта встреча "ожидается".

Американская делегация по итогам встречи заявила, что все стороны (Украина и РФ) должны быть согласны с финальным решением о прекращении войны. Как сказал Рубио, встреча в Саудовской Аравии стала первым шагом на пути к миру. Он также подчеркнул, что ЕС должен быть вовлечен в этот процесс. РБК-Украина ниже приводит заявления американских дипломатов.

Госсекретарь США Марко Рубио:

Сегодняшняя встреча была первым шагом долгого и трудного пути. Чтобы положить конец любому конфликту, все стороны должны сделать уступки и надо определить, какие именно.

Цель состоит в том, чтобы положить конец этому конфликту справедливым, длительным, устойчивым и решением, которое будет допустимо для всех сторон.

Трамп хочет привести мир к миру и мир должен быть благодарен.

К чему приведут переговоры - зависит от сторон конфликта. Ключевым элементом является то, можно ли достичь соглашения, которое будет допустимо для всех сторон конфликта. Если это произойдет - мир станет лучше.

Также он рассказал, что Россия и США договорились восстановить прежнюю численность штата посольств в Москве и Вашингтоне.

Если наши дипломатические каналы не работают, то будет трудно постоянно и эффективно коммуницировать и это может свести с рельсов все наши дискуссии по поводу Украины.

Кроме того, Рубио намекнул на дальнейшую роль ЕС в урегулировании войны в Украине, говоря, что "ЕС когда-то придется сесть за стол переговоров, потому что они также вводили санкции".

Советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц:

Уолц в свою очередь восхвалял "челночную" дипломатию, подчеркнув, что переговоры должны вестись с обеими сторонам конфликта. Также он отверг тезисы о том, что украинцы и европейцы чувствуют себя в стороне в этих переговорах с Россией.

Мы должны говорить с обеими сторонами.

В Украине должно быть окончательное прекращение войны, а не временное.

Практическая реальность заключается в том, что будет определенная дискуссия по территории, а также будет дискуссия о гарантиях безопасности. Это фундаментальные основы.

Европа должна лидировать в обеспечении гарантий безопасности для Украины. Мы все должны внести свой вклад в нашу общую оборону, и мы ожидаем, что "это будет улица с двусторонним движением" для наших европейских союзников, и тот факт, что Великобритания, Франция и другие говорят о более активном вкладе в безопасность Украины, мы считаем хорошим.

Однако, как пишет The Guardian, по ряду детальных вопросов, как, например, могут ли любые мирные переговоры включать предложение признать оккупированный Крым территорией России или снять главу МИД РФ Лаврова из-под санкций США - американская делегация пытается избегать четкого ответа. Говоря взамен, что они "не готовы вести переговоры или обсуждать каждый элемент", поскольку стороны "еще не на таком уровне разговоров".

Как комментируют переговоры россияне

Позже появились заявления Лаврова, который возглавлял российскую делегацию на переговорах. Он утверждает, что США якобы "предлагали РФ ввести мораторий на удары по энергетическим объектам", но Москва отказалась.

"Сегодня наши американские коллеги говорили, что, возможно, ввести какой-то мораторий на атаки на энергетические объекты. Мы объяснили, что мы никогда не подвергали опасности систему энергоснабжения населения, и нашими целями были только те объекты, которые непосредственно обслуживают вооруженные силы Украины", - цинично сказал Лавров.

Он также сообщил, что Вашингтону и Москве удалось договориться об "обеспечении скорейшего утверждения послов двух стран", о чем по сути заявили накануне американские представители. По его словам, заместители министров якобы договорятся о встрече, на которой "рассмотрят необходимость устранения искусственных барьеров" в работе дипучреждений.

Лавров утверждает, что американцы и россияне согласовали, что "будет сформирован в ближайшее время процесс по украинскому урегулированию". Американская сторона сообщит России имя и должность своего представителя, после этого Россия представит своего.

"Концептуально участники встречи договорились создавать условия, чтобы наше сотрудничество возобновилось в полном объеме и расширилось на различные сферы", - добавил Лавров.

Fox News написало о 3-этапном мирном плане

Между тем корреспондент пресс-пула Белого дома от Fox News Джеки Хайнрих со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что США и РФ якобы разработали "трехступенчатый мирный план".

Мол, он включает прекращение огня, после которого в Украине должны состояться выборы, а уже после - подписание мирного соглашения.

"По словам источников Fox News, Россия и США считают выборы в Украине "ключевым условием для успеха процесса урегулирования". Это условие вызовет споры сторон, поскольку Россия "не проводит настоящих выборов", а в Украине не примут "перспективу назначения пророссийского марионеточного президента", - написала Хайнрих.

Примечательно, что перед этим подобные месседжи о так называемом "плане мирного урегулирования" российско-украинской войны распространялись сетью от депутата Европарламента Сергея Лагодинского, который в свою очередь ссылался на собственные источники.

Стоит заметить, что никаких официальных подтверждений этому со стороны американской стороны и вообще комментариев по этому поводу пока нет.

При этом глава МИД РФ Лавров заявил, что "не видел сообщений о том, что страны договорились о трехступенчатом плане урегулирования по Украине".