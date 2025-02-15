"На столе ничего нет". В ОП объяснили, почему украинских переговорщиков не будет в Саудовской Аравии

Украинские переговорщики не будут на встрече в Саудовской Аравии, о которой пишут в СМИ. Сейчас на столе нет ничего, что можно было бы обсуждать.

"Президент Зеленский сказал, что нет никаких переговорщиков Украины, которые будут представлять Украину в Саудовской Аравии. На сегодня на столе переговорном ничего нет, что можно было бы обсуждать", - заявил Подоляк.

Он подчеркнул, что Россия не готова и не хочет переговоров. По словам Подоляка, РФ нужен лишь формальный переговорный стол, на котором она получит несколько решений:

первое - оперативную паузу для того, чтобы улучшить свою армию;

второе - повысить ультимативные требования;

третье - снова спекулировать на теме санкций.

Также Подоляк высказал мнение, что санкции с России никто снимать не будет, поскольку в этом нет заинтересованности, в том числе и у США. В частности, из-за того, что ограничения позволяют перераспределить влияние на определенных глобальных рынках.

"Я не говорю уже о политических, ценностных параметрах, я говорю об экономически-финансовых параметрах. Перераспределение глобальных рынков, прежде всего таких, как энергетика - он позволяет Соединенным Штатам гораздо больше получить доходности с этих рынков. Я думаю, что вряд ли они пойдут на снятие санкций, потому что они получают, опять таки, от этого перераспределения - большую доходность", - сказал советник руководителя ОП.

Также он заявил, что не уверен в том, что с Россией стоит проводить подобные переговоры на разных уровнях.

"Какая цель? Если цель обнулить свою репутацию, тогда можно по этому пути пойти", - резюмировал Подоляк.