"На столе ничего нет". В ОП объяснили, почему украинских переговорщиков не будет в Саудовской Аравии
Украинские переговорщики не будут на встрече в Саудовской Аравии, о которой пишут в СМИ. Сейчас на столе нет ничего, что можно было бы обсуждать.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал "Мы-Украина".
"Президент Зеленский сказал, что нет никаких переговорщиков Украины, которые будут представлять Украину в Саудовской Аравии. На сегодня на столе переговорном ничего нет, что можно было бы обсуждать", - заявил Подоляк.
Он подчеркнул, что Россия не готова и не хочет переговоров. По словам Подоляка, РФ нужен лишь формальный переговорный стол, на котором она получит несколько решений:
- первое - оперативную паузу для того, чтобы улучшить свою армию;
- второе - повысить ультимативные требования;
- третье - снова спекулировать на теме санкций.
Также Подоляк высказал мнение, что санкции с России никто снимать не будет, поскольку в этом нет заинтересованности, в том числе и у США. В частности, из-за того, что ограничения позволяют перераспределить влияние на определенных глобальных рынках.
"Я не говорю уже о политических, ценностных параметрах, я говорю об экономически-финансовых параметрах. Перераспределение глобальных рынков, прежде всего таких, как энергетика - он позволяет Соединенным Штатам гораздо больше получить доходности с этих рынков. Я думаю, что вряд ли они пойдут на снятие санкций, потому что они получают, опять таки, от этого перераспределения - большую доходность", - сказал советник руководителя ОП.
Также он заявил, что не уверен в том, что с Россией стоит проводить подобные переговоры на разных уровнях.
"Какая цель? Если цель обнулить свою репутацию, тогда можно по этому пути пойти", - резюмировал Подоляк.
Встречи для переговоров в Саудовской Аравии
Напомним, на днях президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты, Украина и Россия встретятся на Мюнхенской конференции. Однако впоследствии эту информацию опроверг советник Зеленского Дмитрий Литвин, отметив, что никаких разговоров с россиянами не запланировано. Затем Трамп заявил, что на следующей неделе стороны якобы проведут встречу в Саудовской Аравии по завершению войны в Украине.
Отметим, что вчера президент Украины говорил, что у него есть запланированные визиты в ОАЭ и есть своя повестка дня. Однако никакой информации о прибытии украинской стороны в Саудовскую Аравию не было.
Несколько часов назад Politico написало, что команда Трампа едет в Саудовскую Аравию, где начнет российско-украинские мирные переговоры. В то же время журналист Fox Нана Саджаи сообщила, что Украина не получала приглашения на предстоящие переговоры между США и Россией, а сама встреча якобы должна состояться на следующей неделе.
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