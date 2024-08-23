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Длилась три часа. Ермак раскрыл подробности встречи Зеленского с Моди

Киев, Пятница 23 августа 2024 16:56
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Длилась три часа. Ермак раскрыл подробности встречи Зеленского с Моди Фото: премьер Индии Нарендра Моди и президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Индии Нарендры Моди продлилась практически три часа. Она проходила в нескольких форматах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в эфире телемарафона.

По словам Ермака, Зеленский встретил Моди в Мариинском дворце.

"Началась встреча тет-а-тет. Затем к этой встрече присоединились министры иностранных дел, а также советник по вопросам нацбезопасности премьера Индии и я, как глава Офиса президента. В общей сложности эта встреча проходила в течение такого рекордного срока - практически три часа", - отметил он.

Затем была встреча в широком формате, в которой участвовали другие министры Украины и Индии и другие члены делегаций.

Руководитель ОП уточнил, что на переговорах обсуждалось много тем. В первую очередь это была война России против Украины. Все принципиальные позиции Киева были озвучены премьеру Индии.

Встреча Зеленского и Моди

Напомним, сегодня, 23 августа, премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые посетил Украину за время ее независимости.

В ходе визита глава индийского правительства встретился с диаспорой Индии, а также провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

На пресс-конференции с главой украинского государства премьер Индии заявил, что его страна готова внести "активный вклад", чтобы война России против Украины завершилась.

Более детально о визите Моди - в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский Андрей Ермак Офис президента
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