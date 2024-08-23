Тривала три години. Єрмак розкрив подробиці зустрічі Зеленського з Моді

Зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді тривала майже три години. Вона проходила у кількох форматах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в ефірі телемарафону.

За словами Єрмака, Зеленський зустрів Моді у Маріїнському палаці.

"Почалася зустріч тет-а-тет. Потім до цієї зустрічі приєдналися міністри закордонних справ, а також радник з питань нацбезпеки прем'єра Індії і я, як голова Офісу президента. Загалом ця зустріч проходила протягом такого рекордного терміну - практично три години", - зазначив він.

Потім була зустріч у широкому форматі, у якій брали участь інші міністри України та Індії, а також інші члени делегацій.

Керівник ОП уточнив, що на переговорах було обговорено багато тем. Насамперед це була війна Росії проти України. Усі принципові позиції Києва озвучили прем'єру Індії.