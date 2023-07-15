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Уимблдон-2023: Вондроушова обыграла Жабер в финале "Грэнд Слэма"

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Лондон, Суббота 15 июля 2023 17:33
Уимблдон-2023: Вондроушова обыграла Жабер в финале "Грэнд Слэма" Фото: Маркета Вондроушова завоевала трофей на Альбионе (twitter.com/Wimbledon)
Автор: Антон Федорцив

Чешка Маркета Вондроушова одолела тунисскую теннисистку Онс Жабер в решающем матче Уимблдонского турнира 2023 года. Победительница в полуфинале выбила украинку Элину Светолину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Уимблдон-2023, женщины, финал

Вондроушова – Жабер – 2:0 (6:4, 6:4)

На старте встречи активнее была туниска. С брейком Жабер быстро создала небольшой гандикап (2:0). Впрочем, чешская теннисистка мгновенно оформила обратный брейк, а затем дожала соперницу на собственной подаче. Впоследствии Вондроушова еще раз обменялась с оппоненткой очками на чужих подачах.

Решающим же в первом сете стал девятый гейм. 24-летняя чешка неожиданно легко взяла подачу Жабер, а в следующем завершила партию собственной подачей "под ноль". Да и второй сет Вондроушова начала с очередного брейка. Жабер, однако, сумела прийти в себя.

Шестая ракетка мира перехватила инициативу и выиграла три гейма подряд. Тем не менее, в пятом гейме тунисская теннисистка еще раз уступила на собственной подаче и позволила чешке вернуться в игру. Этим шансом Вондроушова воспользовалась сполна – быстро сравняла счет, а затем с еще одним брейком вышла вперед.

Десятый гейм стал для чешской теннисистки легкой прогулкой. Жабер одним выигранным розыгрышем только отложила свое неотвратимое поражение. Вондроушова же на положительных эмоциях дожала теннисистку и выиграла первый в карьере титул на мэйджорах.

К слову, ранее Людмила Киченок получил титул на Уимблдоне-2023 в смешанном разряде.

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