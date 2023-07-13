Украинка завоевала кубок Уимблдона в паре с теннисистом из Хорватии

Украинка Людмила Киченок вместе с хорватом Мате Павичем смогли выиграть в микст турнире Уимблдона. В финале они одолели своих противников в трех сетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матча.

Уимблдон-2023, микст турнир, финал

Павич/Л.Киченок - Й.Флиген/С.Ифань - 2:1 (6:4, 6:7, 6:3)

Glory at SW19



Mate Pavic and Lyudmyla Kichenok are 2023 mixed doubles champions after defeating Xu/Vliegen, 6-4, 6-7(9), 6-3 #Wimbledon pic.twitter.com/5c1BoZjF4Y — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2023

Украинка и хорват смогли перехватить инициативу в первом сете - при счете 3:3 они выиграли гейм на подаче противников. Далее на своих подачах пара уже не ошибалась и, таким образом, сет закончился со счетом 6:4.

Вторая партия проходила без брейков, ее исход решился на тай-брейке. Там китаянка и бельгиец смогли одержать верх, несмотря на два матчбола, и выиграли со счетом 11:9.

В решающем сете при счете 3:3 Павич и Киченок оформили брейк. Партию они уже не отпустили и выиграли со счетом 6:3.

Таким образом, Киченок стала первой украинкой, которая выиграла кубок Grand Slam в смешанном парном разряде. Также Людмила - всего третья украинская теннисистка, которая стала чемпионкой на "мэйджоре". В 2008 году Алене и Катерине Бондаренко удалось победить в парном разряде на Australian Open.

Напомним, ранее стало известно, что Элина Свитолина проиграла свой полуфинальный матч в одиночном разряде на Уимблдоне. Ей противостояла чешка Маркета Вондроушова.